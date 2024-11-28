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Приняли за беспилотник: в Башкортостане самолёт "АН-2" попал под обстрел

Приняли за беспилотник: в Башкортостане самолёт "АН-2" попал под обстрел

В Башкортостане самолёт "АН-2" попал под обстрел. Жители города Салават приняли его за беспилотник. Три пули попали в фюзеляж.

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