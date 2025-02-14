Reuters: ОАЭ сообщили о готовности принять переговоры по конфликту на Украине

ТАСС/БелТА/Сергей Холодилин Объединенные Арабские Эмираты сообщили Соединенным Штатам о готовности принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
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