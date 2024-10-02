Поможет ли присоединение России к энергетическому кольцу Центральной Азии решить проблемы региона?

Энергетические ведомства РФ и Узбекистана договорились о присоединении российского «Системного оператора» к объединенной энергосистеме (ОЭС) Центральной Азии для управления перетоками между странами, сообщил журналистам министр энергетики России Сергей Цивилёв: «Сегодня было совместное заявление двух министерств с просьбой поддержать быстрое решение.
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