БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Поможет ли присоединение России к энергетическому кольцу Центральной Азии решить проблемы региона?

Поможет ли присоединение России к энергетическому кольцу Центральной Азии решить проблемы региона?

Энергетические ведомства РФ и Узбекистана договорились о присоединении российского «Системного оператора» к объединенной энергосистеме (ОЭС) Центральной Азии для управления перетоками между странами, сообщил журналистам министр энергетики России Сергей Цивилёв: «Сегодня было совместное заявление двух министерств с просьбой поддержать быстрое решение.

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