Мэр Нижнего Тагила раскрыл, сколько миллионов потрачено на оборудование старейшей школы. Фото

На оборудование в обновленной школе №32 в Нижнем Тагиле было выделено 123,5 млн рублей. В образовательном учреждении теперь есть современные компьютеры, микроскопы и другое высокотехнологичное оборудование.
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