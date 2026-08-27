ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Почему зеркало переворачивает право и лево, но оставляет верх и низ на месте?

Почему зеркало переворачивает право и лево, но оставляет верх и низ на месте?

Листайте вправо, чтобы увидеть больше изображений Поднимите правую руку перед зеркалом.

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Комментарии
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Надежда Яблокова
))
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4 н.