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ИА Регнум

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Потерпевший крушение у Северного Кипра паром затонул на глубине 514 м

Паром, который перевернулся у берегов Северного Кипра, полностью затонул и находится на глубине более 500 м.

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