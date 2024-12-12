Роберт Кеннеди намерен доказать причастность ЦРУ к убийству своего дяди — 35-го президента США

Американское издание Axios пишет, что Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, выдвинутый на пост главы американского Минздрава в новой администрации США, намерен доказать причастность Центрального разведывательного управления к убийству его дяди — 35-го президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди.
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