Тренер «Сосьедада» Альгуасиль о матче с «Реалом»: «Знаем, что у них лучшая команда и лучший тренер в мире. «Мадрид» борется не на жизнь, а на смерть во всех турнирах»

Команды встретятся в полуфинале Кубка Испании. Первая игра состоится 26 февраля. – Является ли мадридский «Реал» фаворитом этой пары? – А как вы думаете? Я могу сказать, что мы побеждали их и что мы собираемся навязать борьбу, зная, что у них лучшая команда и лучший тренер в мире.