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Маск заявил, что знает, как сохранить Землю пригодной для жизни на миллиард лет

Маск заявил, что знает, как сохранить Землю пригодной для жизни на миллиард лет

Художественное изображение «разумных спутников» в космосе / © SpaceX В своем посте в соцсети X Маск заявил, что одного перехода от ископаемого топлива к солнечной и ветровой энергетике будет недостаточно, чтобы защитить человечество от чрезвычайно мощных событий, способных привести к массовому вымиранию.

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