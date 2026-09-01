Маск заявил, что знает, как сохранить Землю пригодной для жизни на миллиард лет

Художественное изображение «разумных спутников» в космосе / © SpaceX В своем посте в соцсети X Маск заявил, что одного перехода от ископаемого топлива к солнечной и ветровой энергетике будет недостаточно, чтобы защитить человечество от чрезвычайно мощных событий, способных привести к массовому вымиранию.