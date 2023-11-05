Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: представлена Skoda Superb нового поколения, Audi показала прощальный родстер TT, Mercedes-AMG показал спорткар для трек-дней GT2 Pro, Toyota запускает продажи седана Crown, а Acura обновила седан TLX.
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