Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: представлена Skoda Superb нового поколения, Audi показала прощальный родстер TT, Mercedes-AMG показал спорткар для трек-дней GT2 Pro, Toyota запускает продажи седана Crown, а Acura обновила седан TLX.