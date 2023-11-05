Авто - Мото - Н...
ГлавнаяБлогПравообладателям
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авто - Мото - Новости

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • uriush59
    Интересно, чем таким неизведанным оснастят субару свою BRZ, чтобы она стала еще более дерзкой? И куда уж более, машин...Компания Subaru г...
  • Николай Калашников
    Работа мотора напоминала выхлоп очень древней старушки, мотор настройки практически не держал. Железо кузова сгничал...1994 ЗАЗ 968 «Зап...
  • Герасим
    Клубный сервис сомнительный разборщик в последнее время, а вот гранд витара да, машина неубиваемая, едет хорошо по лю...Внедорожники до м...

Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: представлена Skoda Superb нового поколения, Audi показала прощальный родстер TT, Mercedes-AMG показал спорткар для трек-дней GT2 Pro, Toyota запускает продажи седана Crown, а Acura обновила седан TLX.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх