Гутерриш ООН: Газа становится кладбищем для детей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к «срочному» прекращению огня в Газе. Он предупредил, что анклав превратился в кладбище для детей, и привлек к ответственности ХАМАС за использование мирных жителей в качестве живого щита.
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