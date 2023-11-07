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Гутерриш ООН: Газа становится кладбищем для детей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к «срочному» прекращению огня в Газе. Он предупредил, что анклав превратился в кладбище для детей, и привлек к ответственности ХАМАС за использование мирных жителей в качестве живого щита.

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