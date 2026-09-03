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Онищенко: регулярная стирка спасет дом от постельных клопов

Онищенко: регулярная стирка спасет дом от постельных клопов

Постельные клопы активны круглый год. Их массовое появление чаще всего связано не с погодными условиями, а с некачественной уборкой и нарушением санитарных норм в местах с высокой проходимостью, сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

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