Онищенко: регулярная стирка спасет дом от постельных клопов

Постельные клопы активны круглый год. Их массовое появление чаще всего связано не с погодными условиями, а с некачественной уборкой и нарушением санитарных норм в местах с высокой проходимостью, сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
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