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Боумэн о сексуальном насилии в «Чикаго»: «Моя реакция была неадекватной – сказал это напрямую Кайлу Бичу. Я не справился и сожалею. Такого больше не произойдет»

Функционер ранее получил возможность работать в НХЛ спустя три года и стал генеральным менеджером «Эдмонтона».

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