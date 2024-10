Бывшие разработчики Skyrim и Mass Effect создают сказочную ролевую игру на выживани...

Бывшие разработчики Skyrim и Mass Effect создают сказочную ролевую игру на выживание Hawthorn, вдохновленную RedwallHawthorn – это игра от совершенно нового независимого разработчика NEARstudios, который может похвастаться впечатляющими талантами, включая ветеранов Mass Effect и The Last of Us, а также ведущего дизайнера Skyrim Брюса Несмита.