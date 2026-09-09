Белый дом опроверг информацию о назначении Рэтклиффа переговорщиком по Украине

Представитель Белого дома Анна Келли опровергла публикацию Financial Times (FT), согласно которой американская администрация якобы планирует расширить полномочия директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине, одновременно снижая роль спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЦА Петушатник раскук...
- ЦА Как эффективно во...
- Петушатник раскук...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым