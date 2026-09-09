Страна и люди
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Страна и люди

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Белый дом опроверг информацию о назначении Рэтклиффа переговорщиком по Украине

Белый дом опроверг информацию о назначении Рэтклиффа переговорщиком по Украине

Представитель Белого дома Анна Келли опровергла публикацию Financial Times (FT), согласно которой американская администрация якобы планирует расширить полномочия директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине, одновременно снижая роль спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера.

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