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ДумаТВ

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ЛДПР предлагает не наказывать за превышение самообороны при защите дома

ЛДПР предлагает не наказывать за превышение самообороны при защите дома

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили не считать превышением необходимой обороны любые действия при незаконном проникновении постороннего в дом.

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