В Курской библиотеке открылась выставка «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала»

На входе в библиотеку посетителей встречает сам писатель. На выставке читатель сможет познакомиться с изданиями, представляющими творческое наследие Пушкина в поэзии и прозе, а также труды пушкиноведов, раскрывающих подробности жизненного и творческого пути гениального поэта.
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