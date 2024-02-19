В Курской библиотеке открылась выставка «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала»

На входе в библиотеку посетителей встречает сам писатель. На выставке читатель сможет познакомиться с изданиями, представляющими творческое наследие Пушкина в поэзии и прозе, а также труды пушкиноведов, раскрывающих подробности жизненного и творческого пути гениального поэта.