Саакашвили получил еще 9 лет тюрьмы

Грузинский суд выписал Саакашвили еще 9 лет тюрьмы. На сей раз за растрату государственных средств.А помнится, всякие Варлавомы за мелкий прайс рекламировали Саакашвили как борца с коррупцией и эффективного гос.
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