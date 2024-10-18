Хельмут Марко назвал «болтовней» обвинения Red Bull Racing

Хельмут Марко назвал «болтовней» обвинения Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что у конкурентов и FIA не может быть претензий к устройству изменения высоты передней части днища RB20.
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