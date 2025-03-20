Елена Маркосян: Депутаты переживают из-за закрытия USAID

Какое влияние может оказать закрытие USAID на украинские СМИ? Почему депутаты обеспокоены именно этим событием? Зачем депутатам нужны СМИ, если у них уже есть «марафон перемоги»? В украинском парламенте снова активно обсуждают ситуацию с USAID.
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