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Избегайте этих цифр в номерах квартиры, потому что так умирает любовь

Избегайте этих цифр в номерах квартиры, потому что так умирает любовь

Избегайте этих цифр в номерах квартиры, потому что так умирает любовь Алёна ЮрьеваСогласно некоторым верованиям, определенные комбинации цифр могут даже разрушить отношения между партнерами и привести к расставанию.

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