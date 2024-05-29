Избегайте этих цифр в номерах квартиры, потому что так умирает любовь Алёна ЮрьеваСогласно некоторым верованиям, определенные комбинации цифр могут даже разрушить отношения между партнерами и привести к расставанию.
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