Стажировка для участников «Времени героев» стартовала в Салехарде

В Салехарде стартовала стажировка для участников федеральной программы «Время героев». Они обсудили приоритеты развития Ямала с губернатором Дмитрием Артюховым, сообщила пресс-служба окружного правительства.
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