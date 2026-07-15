Экс-форвард Булыкин объяснил, как Испания обыграла Францию в полуфинале ЧМ-2026

Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что результат первого полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором Испания переиграла Францию, оказался для него неожиданным.