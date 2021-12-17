Сотрудники МЧС России готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий

На территории Республики Крым действует штормовое предупреждение. По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного фронтального раздела ожидается ухудшение погодных условий: 17 декабря и ночью 18 декабря ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки (30-40 мм), сильные отложения мокрого снега; усиление северо-западного ветра 15- 20 м/с, ночью 18 декабря порывы до 25 м/с.