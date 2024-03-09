Одна из главных интриг СВО – это то, пойдут ли ВС РФ после освобождения Донбасса дальше, и если да, то куда именно? На днях в Париже прозвучали названия двух городов, Одесса и Киев, в случае наступления российских войск на которые Франция якобы готова ввести свои собственные на Украину напрямую, не маскируя их больше под «наемников».
Одесса или Киев: куда российские войска могут пойти после освобождения Донбасса?
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Все руководство, двойные агенты!Все как всегда, надежда только на наш народ, а правители трусоватые чинуши. Даже на пересечение так называемых "красных линий", о которых сами же объявили, не в состоянии решиться на ответ.Западники давно перестали боятся наших правителей и посему это попустительство в отношении Запада, ведет прямой дорогой к столкновению с Западом.
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22 час.
АА
Андрей Алферов
Автор не внимательно слушает В.Путина,который обозначил для США и НАТО "красные линии ",которые в свою очередь совпадают с границами СССР. Тут и думать нечего, вся территория в международно признанных границах по итогам 1945 года должна и будет освобождена от оккупантов!
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21 час.
ЭА
Эльдар Алиев
👍👍👍👍👍🇷🇺
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7 час.
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