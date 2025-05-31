👆очень ценно, когда бойцы дают обратную связь. Тогда понимаешь, нужно ли что-то менять в изготовлении маскировочных сетей или необходимо продолжать )).
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👆очень ценно, когда бойцы дают обратную связь. Тогда понимаешь, нужно ли что-то менять в изготовлении маскировочных сетей или необходимо продолжать )).
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