«Оскар» за лучший фильм получил «Оппенгеймер»

Байопик Кристофера Нолана получил семь статуэток при 13 номинациях, в том числе за лучшую режиссуру. Исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи признан лучшим актером, а Роберт Дауни-младший получил награду за роль второго плана.
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