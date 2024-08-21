Белоусов отметил мужество и упорство военнослужащих, участвующих в спецоперации в ДНР

Министр обороны направил военнослужащим телеграммы Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, которые принимают участие в специальной военной операции, отметив мужество и упорство бойцов в освобождении населенных пунктов ДНР, сообщается в телеграм-канале оборонного ведомства.
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