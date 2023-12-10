Путин подтвердил Нетаньяху принципиальную позицию неприятия терроризма

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях, сообщили в пресс-службе Кремля.
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