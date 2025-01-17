Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Азиатские индексы ослабли, так как инвесторы торгуются с оглядкой на США

Азиатские индексы ослабли, так как инвесторы торгуются с оглядкой на США

Фондовые биржи Азии в “боковике”, даже несмотря на рост ВВП Китая. В США - та же картины. В пятницу, 17 января азиатские индексы ослабли, так как инвесторы отслеживали потери на Уолл-стрит, где в центре внимания в последнее время находятся ставки ФРС.

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