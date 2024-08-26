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Синнер заявил о своей невиновности после двух положительных допинг-тестов

Синнер заявил о своей невиновности после двух положительных допинг-тестов

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал ситуацию с проваленными допинг-тестами. «Причина, по которой я продолжал играть, заключается в том, что мы знали, как именно препарат попал в мой организм.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Вот наглеци ,вонючий макаронник....Два допинг -теста дали положительный результат ,а он НЕ ВИНОВЕН....Вы помните какой вой на вадовских болтах подняли по поводу Шараповой ,Легкова и прочих российских спортсменов ....А тут -Я НЕ ВИНОВЕН.шваль макаронная!
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