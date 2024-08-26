Синнер заявил о своей невиновности после двух положительных допинг-тестов

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал ситуацию с проваленными допинг-тестами. «Причина, по которой я продолжал играть, заключается в том, что мы знали, как именно препарат попал в мой организм.
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