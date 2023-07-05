Смехотерапия

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  • Aнатолий Райков
    Да это было,но потеряли.       https://youtu.be/5QPITuIVWDQСтарая машина
  • Antanas
    Ты с деньгами - больной ты без денег - здоровый.👍👍👍👍👍.Юмор в картинках ...
  • Егор П
    очень похоже на картинки с ржакиЖизненные приколы...

Кот Фантомас и спектакль для взрослых

Кот Фантомас и спектакль для взрослых

  Всем мягкой подстилки и тёплой похлёбки, я ваш старый знакомый – кот Фантомас. Мы живём втроём: я (он же глава семьи), недавно принятый пёс Кокос (мой заместитель) и хозяйка Максимилиана (наш штатный выгуливатель, повар, кормитель и расчёсыватель).

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