«Первый казацкий»: в Днепропетровской области мобилизовали настоятеля храма УПЦ

Украинский телеканал «Первый казацкий» сообщил, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинское наименование военкоматов) незаконно мобилизовали настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Алексея Бондара в Днепропетровской области.
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