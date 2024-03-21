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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энберт о работе над поддержками с Туктамышевой: «Лиза – прекрасный спортсмен, очень координированный, она быстро все схватывает»

Туктамышева и Энберт выступят в ледовом шоу Ильи Авербуха «Кармен» в Перми 13-14 апреля. «Мы с Лизой готовимся к шоу «Кармен», которое пройдет в Перми.

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