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Польский министр: Варшава сохранит запрет на ввоз украинского зерна даже при угрозе штрафов от Евросоюза

Польский министр: Варшава сохранит запрет на ввоз украинского зерна даже при угрозе штрафов от Евросоюза

Запрет на ввоз украинского зерна в Польшу в ближайшей временной перспективе будет сохранен. Об этом заявил в беседе с польским информационным агентством РАР министр сельского хозяйства Республики Польша Чеслав Секерский.

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