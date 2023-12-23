Польский министр: Варшава сохранит запрет на ввоз украинского зерна даже при угрозе штрафов от Евросоюза

Запрет на ввоз украинского зерна в Польшу в ближайшей временной перспективе будет сохранен. Об этом заявил в беседе с польским информационным агентством РАР министр сельского хозяйства Республики Польша Чеслав Секерский.
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