The U.S. Just Took A Big Step to Break China's Magnet Dominance

This is where China’s rare earth magnet monopoly ends. REalloys (NASDAQ: ALOY) has signed a strategic agreement with permanent magnet manufacturer JS Link to develop one of the first fully integrated non-Chinese rare earth magnet platforms, bringing together feedstock, separation, metallization, and permanent magnet manufacturing under a single North American industrial strategy.
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