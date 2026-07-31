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The U.S. Just Took A Big Step to Break China's Magnet Dominance

This is where China’s rare earth magnet monopoly ends. REalloys (NASDAQ: ALOY) has signed a strategic agreement with permanent magnet manufacturer JS Link to develop one of the first fully integrated non-Chinese rare earth magnet platforms, bringing together feedstock, separation, metallization, and permanent magnet manufacturing under a single North American industrial strategy.

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