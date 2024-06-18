Под Демянском Захоронили останки 28 бойцов Красной Армии

Торжественно-траурная церемония захоронения 28 советских воинов, обнаруженных за весенний этап Межрегиональной Вахты памяти 2024 года поисковиками, прошла на воинском захоронении деревни Кневицы Демянского района Новгородской области, сообщает 18 июня пресс-служба Поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.
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