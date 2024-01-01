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Рууд о видео, где его сестра и кузина идут в подтрибунке модельной походкой: «Это хороший урок: они поняли, что не могут когда угодно делать все, что захотят»

Сестра Рууда Шарлотта и кузина Жозефина попали в кадр на стадионе в Сиднее, где сборная Норвегии играет на United Cup.

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