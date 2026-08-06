Губернатор Шапша: завод металлических опор запустили в Малоярославце

Новые высокотехнологичные предприятия продолжают открывать в Калужской области. Одно из них — завод компании IEK GROUP в Малоярославце, где будут выпускать металлические опоры, с инвестициями в 550 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии