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Нижегородская правда

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Жители Навашина предложили меры по улучшению демографии в округе

Жители Навашина предложили меры по улучшению демографии в округе

Стратегическая сессия «Мастерская будущего» прошла в муниципальном округе Навашинский. Она стала площадкой для прямого диалога власти, представителей общественности и жителей в рамках проектов «Вам решать!» и «Основа».

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