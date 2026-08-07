Жители Навашина предложили меры по улучшению демографии в округе

Стратегическая сессия «Мастерская будущего» прошла в муниципальном округе Навашинский. Она стала площадкой для прямого диалога власти, представителей общественности и жителей в рамках проектов «Вам решать!» и «Основа».
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