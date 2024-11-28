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Закон, порядок, государство

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МЧС России: 13 ледовых переправ и 4 автозимника уже открыты

МЧС России: 13 ледовых переправ и 4 автозимника уже открыты

Большая часть ледовых переправ организована в Якутии, зимники – в Якутии, Томской области и Красноярском крае.

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