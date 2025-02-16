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Царьград

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Атака на Ильский НПЗ. 7 взрывов, пожар, ранена девочка: Что известно о ЧП на этот час

Атака на Ильский НПЗ. 7 взрывов, пожар, ранена девочка: Что известно о ЧП на этот час

СМИ сообщили о попытке ВСУ атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае. На месте падения обломков начался пожар.

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