«Благоукрашается Церковь Русская, земля пермская ликовствует»

В день празднования Собора святых Пермской митрополии, в свой день рождения глава Пермской митрополии митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми.
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