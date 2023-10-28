Ecomake — экологичная косметика для настоящих леди

С каждым днем все большее число женщин переходит на использование в макияже экологичной косметики. Преимуществ у нее масса: состав содержит более 95% натуральных ингредиентов, процесс изготовления жестко регламентируется на этапах производства, которые категорически исключают наличие консервантов химического происхождения.