Столтенберг назвал самовнушением Запада рассуждения о «конце НАТО» при Трампе

Генеральный секретарь Организации Североатлантического Договора Йенс Столтенберг призывал державы Запада прекратить внушать себе мысль о том, что военный блок будет уничтожен из-за президентства Дональда Трампа.
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