«Пришло время им представить конкретные идеи». Госдеп заявил, что США не будут посредником в переговорах между Россией и Украиной

США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, подчеркнув необходимость прямого диалога между Москвой и Вашингтоном.
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