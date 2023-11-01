Политик Филиппо призвал Запад признать поражение Украины

РИАМО - 1 ноя. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западным странам необходимо признать, что у Киева нет шансов на победу и перестать оказывать Украине финансовую и военную поддержку.
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