РИА Новости: Добрынина похоронят на 21-м участке, известном как «аллея звезд»

Вячеслав Добрынин обретет последний покой на «аллее звезд» Троекуровского кладбища. Данная информация подтвердилась из достоверных источников, приближенных к семье народного артиста, сообщает РИА Новости.
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