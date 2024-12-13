Врач объяснила татарстанцам, как научить детей здоровому образу жизни

Именно семье сегодня отводится главенствующая роль в формировании здорового образа жизни. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась врач по гигиеническому воспитанию Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Роза Алимова.
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