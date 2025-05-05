Монополия на политическую коррупцию

В Молдове в последние несколько недель правоохранительные органы вплотную занялись выявлением и штрафованием лиц, получавших помощь от беглого бизнесмена Илана Шора, заочно осуждённого по делу о краже миллиарда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии